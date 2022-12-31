ua ru
Сб, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Нацполиции показали обломки ракеты, которую сбили в Киевской области

Новина українською →
Суббота 31 декабря 2022 20:23
В Нацполиции показали обломки ракеты, которую сбили в Киевской области Иллюстративное фото: в Нацполиции показали обломки ракеты, которую сбили в Киевской области (twitter.com)
Автор: Иван Носальский

В Киевской области обнаружили обломки сбитой ракеты россиян, которую они запустили во время сегодняшнего массированного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

По его словам, обломки ракеты нашли в лесополосе после обстрела россиян. Пострадавших и разрушений нет. Полицейские уже осматривают место происшествия и документируют преступления россиян.

Фото: обломки сбитой ракеты (t.me/andrii_nebytov)

"Спасибо нашим военным за эффективную работу. В этот день над данным районом военные сбили по меньшей мере 3 ракеты оккупантов", - добавил Небытов.

Напомним, оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине 31 декабря.

Позже стало известно, что на подлете к Киеву украинские защитники сбили семь ракет и один дрон россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Обстріл полиция Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Украина вернула домой 140 защитников
Украина вернула домой 140 защитников
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок