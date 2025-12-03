ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Нацполиция задержала двух подозреваемых в убийстве 21-летнего украинца в Вене

Среда 03 декабря 2025 11:27
UA EN RU
Нацполиция задержала двух подозреваемых в убийстве 21-летнего украинца в Вене Иллюстративное фото: Нацполиция задержала двух подозреваемых в убийстве 21-летнего украинца в Вене (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Украинские правоохранители задержали двух человек, которых подозревают в убийстве 21-летнего украинца в Вене.

Об этом РБК-Украина сообщили в Национальной полиции.

В Нацполиции подтвердили задержание двух человек, которые проверяются на причастность к смерти украинца в Вене.

В то же время правоохранители отметили, что детали обнародуют позже.

Убийство 21-летнего украинца в Вене

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Вене нашли сгоревшее авто с телом молодого человека на заднем сиденье.

По данным полиции, личность жертвы установлена - это 21-летний гражданин Украины.

Австрийские СМИ сообщили, что накануне трагедии о его исчезновении заявил близкий друг семьи, который проживает за границей. Вскоре родственники получили подтверждение смерти молодого человека.

Вскрытие показало наличие травм от тупых предметов, но причиной смерти, вероятно, стало удушье или тепловой удар.

Авто было намеренно подожжено: на нем обнаружены следы катализатора, что свидетельствует об умышленном поджоге.

Возможно, потерпевшего уже избили и посадили в машину, чтобы скрыть следы преступления.

Вчера, 2 декабря, СМИ сообщили, что по делу об убийстве 21-летнего гражданина Украины в Вене были задержаны двое украинцев. Австрийская прокуратура считает, что преступление было совершено с целью личной наживы.

Представитель управления криминальной полиции Вены Герхард Винклер на пресс-конференции сообщил, что в Украине по делу об убийстве задержали двух подозреваемых в возрасте 19 и 45 лет.

Он добавил, что во время задержания двух подозреваемых украинскими правоохранительными органами была также изъята "значительная сумма денег в долларах".

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия Национальная полиция Вена
Новости
Марко Рубио назвал идеальное время для окончания войны в Украине
Марко Рубио назвал идеальное время для окончания войны в Украине
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев