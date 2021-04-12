Нацполіція прокоментувала легалізацію в Україні препаратів на основі канабісу

Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України брали участь у розробці проекту постанови Кабміну щодо дозволу використовувати в медичних цілях деякі препарати на основі канабісу . Правоохоронці пояснили, яким чином забезпечена мінімізація ризиків використання цих речовин наркозлочинцями.

Зазначається, що під час розробки проекту постанови з метою можливості отримання пацієнтами доступу до лікарських засобів із вмістом похідних речовин канабісу була передбачена можливість використання речовин "Набілон" та "Набіксімолс" як у складі імпортних лікарських засобів, так і для використання їх у виробництві відповідних вітчизняних медичних препаратів.

Разом із тим також передбачено запобіжники мінімізації ризиків використання цих речовин наркозлочинцями у незаконному обігу наркотиків.

"Відповідно до постанови Кабміну, обіг психотропних речовин "Дронабінол", "Набілон" (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію особливо небезпечної речовини тетрагідроканабінолу (ТГК) та "Набіксімолс" (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів", - наголосили в поліції.