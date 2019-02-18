Нацполіція пропонує кримінальне покарання за незаконні дії з вогнепальною зброєю

Поліція підготувала законопроект про відповідальність за протиправні дії зі зброєю

Национальная полиция подготовила законопроект об установлении уголовной ответственности за совершение противоправных действий с огнестрельным оружием. Об этом сообщил глава полиции Сергей Князев, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По его словам, принятие законопроекта позволит эффективно противодействовать пересылке, перевозке и сбыту частей оружия.

Князев отметил, что в настоящее время наблюдается четкая тенденция уменьшения количества преступлений против жизни и здоровья граждан.

"Как пример - умышленные убийства. "Эксперты" пугают общественность возвращением "безумных девяностых". Однако с 1993 по 2003 год ежегодно регистрировалось более 4 тыс. убийств. А последние три года подряд количество этих преступлений является низкой за годы независимости с минимальным показателем в прошлом году - 1,5 тыс. таких преступлений. Аналогичная ситуация с тяжелыми телесными повреждениями. При этом возрастает эффективность работы по раскрытию таких преступлений", - сообщил он.

Напомним, в 2018 году правоохранители задокументировали более 7,4 тыс. фактов незаконного оборота оружия.

Служба безопасности Украины сообщила о росте случаев незаконного оборота оружия в различных регионах, в частности в столице.