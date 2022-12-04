Нацполиция объявила о подозрении коллаборантке из Донецкой области

Национальная полиция Украины объявила о подозрении женщине, которая согласилась работать в так называемой "администрации Первомайского района ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию пресс-службы Главного управления Национальной полиции.

Следователи Главного следственного управления ГБР сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (Колаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

"В незаконно созданном оккупационной администрацией органе власти она выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции", – заявили в полиции.

Следствие установило, что в июне 2022 года 49-летняя женщина добровольно заняла псевдодолжность "управляющей делами администрации Первомайского района ДНР"

Напомним, что правоохранители обнаружили информацию о 19 лицах, которые могут быть потенциальными коллаборантами и боевиками в Луганской области.

Также сообщалось, что три руководителя учебных заведений на территории Купянского района (Харьковская область) начали сотрудничать с представителями РФ и готовили новый "учебный год" по стандартам РФ. Однако правоохранители установили их и объявили подозрения в коллаборационной деятельности.

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