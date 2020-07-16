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Нацполиция хоче посилити відповідальність за перекриття мітингувальниками доріг

Четвер 16 липня 2020 14:06
Нацполиция хоче посилити відповідальність за перекриття мітингувальниками доріг
Фото: перекрита траса (zt.npu.gov.ua)
Автор: Олег Черниш

У цьому році правоохоронці зафіксували на 15 тисяч мітингів більше у порівнянні з попередніми роками

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявляє, що необхідно посилити кримінальну відповідальність за перекриття мітингувальниками доріг. У попередні роки правоохоронці фіксували близько 75 тисяч мітингів у рік, а в цьому році ця кількість збільшилася до 90 тисяч.

Про це передає кореспондент РБК-Украна з координаційної наради правоохоронців в Офісі генпрокурора.

Клименко зазначив, що попри карантин, у поточному році суттєво зросла кількість масових акцій. Переважно вони пов'язані з територіальною реформою об'єднаних громад.

Ці мітинги часто супроводжуються перекриттям доріг, підкреслив Клименко. У зв'язку з цим МВС і Нацполіція ініціюють законодавчі зміни для посилення відповідальності за перекриття транспортних комунікацій.

Нагадаємо, 15 липня, протестуючі під Житомиром перекрили трасу Київ - Чоп, і пропускали тільки екстрені служби.

Крім того, минулого тижня у Києві на мосту Метро сталася сутичка між правоохоронцями та протестувальниками, які перекрили рух транспорту, в результаті чого затримали двох осіб.

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