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У Нацполіції уточнили, що затримали організатора вбивства Окуєвої

Новини » Політика     12.01.2020 - 16:01
У Нацполіції уточнили, що затримали організатора вбивства Окуєвої
Фото: підозрюваний в організації вбивства Окуевой (npu.gov.ua)

ДНК затриманого співпало із ДНК на залишеній на місці вбивства Окуєвої зброї

Національна поліція повідомляє, що у неділю оперативники затримали саме організатора вбивства Аміни Окуєвої. Про це повідомляє прес-службу НПУ.

У Нацполіції поінформували, що члени злочинної групи обґрунтовано підозрюються у серії тяжких злочинів, зокрема вбивств.

"До складу групи загалом входило сім осіб, частину із них за підозрою у двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. А сьогодні оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама. Затриманий чоловік теж є членом вказаної злочинної групи", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що ДНК затриманого співпало із ДНК на залишеній на місці вбивства Окуєвої зброї.

На цей час проводяться всі необхідні слідчі дії. Окрім того, перевіряється причетність затриманих до вчинення інших злочинів.

Нагадаємо, раніше в неділю глава МВС України Арсен Аваков заявив, що поліція затримала групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої у 2017 році. Він нагадав, що в 2017 році група невідомих розстріляла машину Осмаєва і Окуєвої на переїзді у Глевасі під Києвом. Автоматичну зброя кілери кинули на місці.

Як писало РБК-Україна, Окуєва була вбита 30 жовтня 2017 року. Її чоловік, Адам Осмаєв, отримав поранення. Сергій Князєв, який займав посаду глави Нацполіції Києва, заявив, що поліція поки не встановила винних в убивстві Окуєвої. За його словами, після поранення Адама Осмаєва прооперували.

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Новини України преступленияАміна Окуєва
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