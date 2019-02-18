У Нацполіції розповіли про зростання довіри громадян

Князєв посилається на соціологічне дослідження

Данные соцопросов свидетельствуют о росте доверия граждан к Национальной полиции. Об этом в ходе координационного совещания по обеспечению законности и правопорядка во время избирательного процесса, а также состояния противодействия преступности заявил руководитель Нацполиции Сергей Князев, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Князев рассказал об исследовании, проведенном в ноябре прошлого года, в ходе которого опрошено 20 тыс граждан. В частности, оно показывает, что граждане стали больше доверять полиции, сообщил он.

По словам Князева, количество преступлений против жизни и здоровья в Украине уменьшается.

"Есть четкая тенденция к уменьшению преступлений против жизни и здоровья граждан. С 1993 по 2003 год в Украине ежегодно регистрировалась большое количество преступлений. Однако последние три года количество этих преступлений снизилось", - рассказал он.

Он отметил, что также уменьшается количество преступлений по угону автомобилей.

"Количество преступлений по угону сокращается. 6,5 тысяч таких преступлений была зафиксировано в прошлом году. Полиция сосредоточилась на разоблачении организованных групп, которые совершают эти правонарушения", - резюмировал Князев.

Как сообщало РБК-Украина, данные опроса КМИС показывают, что уровень доверия к Национальной полиции в декабре 2018 года вырос до 29% (по сравнению с 23% в 2017 году). В то же время доверие к патрульной полиции упало с 33% до 30%.

Отметим, что после создания патрульной полиции летом 2015 года уровень доверия к новой полиции превышал 50%, но затем начал постепенно падать.