У Нацполіції назвали цифри за загиблими та пораненими за 8 днів війни в Україні

За 8 днів війни в Україні - з 24 лютого по 3 березня - вже загинули 19 поліцейських, 60 отримали поранення. Ще два вважаються зниклими безвісти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

У відомстві наголошують, незважаючи на це, поліцейські продовжують посилено працювати в умовах воєнного стану – фіксують злочини, проводять евакуацію населення, несуть службу на блок-постах, перевіряють документи, оглядають транспортні засоби, розшукують диверсантів та протидіють мародерству.

"На жаль, за вісім днів війни загинули 19 поліцейських, 60 отримали поранення, 2 - безвісно зникли. Усі - при виконанні службових завдань протидії російському ворогові", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, близько 9 тис. російських військових були знищені за один тиждень війни проти України. Армія робить все для того, щоб зламати ворога остаточно.

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