Природа, традиции и ремесла. Чем нацпарк "Гуцульщина" удивляет туристов и как туда добраться

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Как добраться до Национального природного парка

Национальный природный парк (НПП) "Гуцульщина" расположен возле города Косов Ивано-Франковской области.

Если ехать к нему на автомобиле:

из Киева придется преодолеть 590 км

из Львова - 235 км

из Ивано-Франковска - 92 км

из Черновцов - 80 км

Нацпарк на карте Украины (скриншот: google.com/maps)

Кроме того, добраться до нацпарка можно благодаря:

автобусному сообщению (из Киева, Львова, Ивано-Франковска, Одессы и т.п.)

железнодорожному сообщению (ближайшая железнодорожная станция - "Коломыя", до нее ходят поезда из разных регионов Украины)

Общая площадь "Гуцульщины" - 322,71 км квадратных. При этом 98,7% территории парка занимают земли лесного фонда.

Территория НПП граничит с 40 населенными пунктами Косовского района. Его протяженность с северо-запада на юго-восток - около 30 км, а с севера на юг - 20 км.

Ближайшие к нацпарку населенные пункты (скриншот: google.com/maps)

Чем интересна "Гуцульщина" для взрослых и детей

В НПП "Гуцульщина" - крае самобытности - неповторимая природная красота сочетается с этническими и историко-культурными достояниями гуцулов (традициями, обрядами и народными ремеслами).

Там расположено и известное среди многих имение Святого Николая.

Пейзажи и панорамы неприкосновенной природы - лесистой части Покутско-Буковинских Карпат - не оставят равнодушным никого.

Гора Грегит (фото: wownature.in.ua/Держипільський Л.М)

Особенно ценными на территории нацпарка считаются леса и древние леса. Там обитают олени, косули, кабаны, изредка встречаются бурые медведи, рыси, лесные коты.

В парке было обнаружено также 1214 видов грибов и грибовидных организмов, из которых 23 - занесены в Красную книгу Украины.

Самое интересное, что есть в НПП (инфографика: hutsulshchyna-park.in.ua)

Кроме того, территория "Гуцульщины" испещрена многочисленными реками и потоками (крупнейшие из них - Лючка, Пистынька, Рыбница и Черемош, которые являются правыми доплывами реки Прут).

В горной местности и при выходе из гор реки образуют перекаты, плесы, водопады, которые местное население называет "гуками" - из-за грохота и шума, который они вызывают.

Шешорские гуки (фото: hutsulshchyna-park.in.ua)

В целом на территории Национального природного парка можно выделить следующие объекты:

водные объекты (реки, озера, водопады)

горы (Лысмна Космацкая, Хребет Брусный, камень Довбуша, Полонина Росохата, гора Михалкив, гора Зинякив верх, гора Острый, гора Грегит)

стационарные рекреационные объекты (музейно-креативное пространство, научно-просветительский центр, пасека и имение Святого Николая)

церкви

календарные святилища

Чтобы посетить ту или иную локацию, достаточно воспользоваться специально проложенным для этого маршрутом.

Пасека Святого Николая (фото: hutsulshchyna-park.in.ua)

На официальном сайте нацпарка доступна также полезная для туристов карта.

Среди активностей, предлагаемых НПП своим посетителям, стоит упомянуть:

велопрогулки

визит-центры, музеи

экотропы

кемпинги

конные прогулки

культурные мероприятия

пещеру Довбуша

Активности, доступные в нацпарке (инфографика: hutsulshchyna-park.in.ua)

Путешественники, имеющие достаточно времени, могут воспользоваться прекрасной возможностью провести в парке более одного дня. Переночевать при этом можно:

в палатке

в рекреационных домиках

в отеле или усадьбе

В одном из рекреационных домиков есть даже конференц-зал для проведения различных мероприятий (фото: hutsulshchyna-park.in.ua)

История создания и развития нацпарка

Идея создания Национального парка в Косовском районе Ивано-Франковской области зародилась в первые годы независимой Украины:

по инициативе общественности, обеспокоенной ухудшением состояния окружающей среды, массовой вырубкой лесов и необходимостью сохранения этнокультурного наследия

благодаря настойчивости известных ученых, депутатов советов разных уровней

Официально вопрос создания на Косовщине природоохранного объекта был поднят в 1993 году - в рамках первой Международной практической конференции "Проблемы Гуцульщины".

В 1997 году Ивано-Франковская облгосадминистрация издала распоряжение о создании на территории Косовского района регионального ландшафтного парка (РЛП) "Гуцульщина" площадью 50 тыс. га.

Обзорная площадка на горе Острый (фото: wownature.in.ua/Микола Омельченко)

В него вошли более 30 природно-заповедных объектов разных категорий: заказников, заповедных урочищ, памятников природы и т.д. Однако наладить работу РЛП помешала нехватка финансирования.

28 декабря 1999 года Ивано-Франковский областной совет одобрил решение о создании на базе регионального ландшафтного парка "Гуцульщина" одноименного национального природного парка.

Официально решение о его создании (а также принципах организации и функционирования) было утверждено указом президента от 14 мая 2002 года.

Функциональное зонирование НПП "Гуцульщина" (карта: hutsulshchyna-park.in.ua)

Его основными задачами в ближайшей и долгосрочной перспективе стали:

природоохранно-воспроизводственные

рекреационно-образовательные

Распределение территории НПП по функциональным зонам (инфографика: hutsulshchyna-park.in.ua)

В настоящее время "Гуцульщина" входит в так называемую Изумрудную сеть Европы, охватывающую территории особого природоохранного значения, важные для сохранения биоразнообразия (в странах Европы и некоторых - Африки).

Кроме того, в рамках международного проекта "Україна: національні парки доступні для людей з інвалідністю", на некоторых объектах "Гуцульщины" было создано безбарьерное пространство для маломобильных групп населения.

Согласно информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, в течение шести месяцев 2024 года нацпарк "Гуцульщина" посетили около 4 тысяч туристов, из них до 100 человек - люди с инвалидностью.

Чиновники отмечают: безбарьерная среда в нацпарках и заповедниках является прерогативой современного общества.

Имение Святого Николая, где недавно обустроили безбарьерное пространство (фото: mykolaj.if.ua)