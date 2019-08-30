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Євробачення-2020 пройде у Роттердамі

Новини » Суспільство    30.08.2019 - 14:59
Євробачення-2020 пройде у Роттердамі
Фото: Роттердам (MapMe.Club)

Місто перемогло у тендері з 5 учасників

Роттердам був обраний в якості приймаючого міста для 65-го пісенного конкурсу Євробачення в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейського союзу радіомовлення.

Зазначається, що за право проведення конкурсу також боролось місто Маастрихт. Загалом у тендері брали участь п'ять голландських міст. Амстердам відмовився від участі через відсутность підходящої арени.

Гранд-фінал Євробачення-2020 пройде на міський арені Ahoy Rotterdam в суботу 16 травня, а півфінали - 12 і 14 травня.

В 2019 році на Євробаченні в Тель-Авіві переміг нідерландський співак Дункан Лоуренс. За правилами конкурсу, країна учасника, який переміг, в наступному році проводить Євробачення на своїй территории. Євробачення в Нідерландах проведуть вперше з 1975 року.

У цілому, Нідерланди приймають Євробачення вп'яте. До цього конкурс проводили в Хілверсюмі, Амстердамі і двічі в Гаазі.

Нагадаємо, на дитячому Євробаченні, яке відбудеться 24 листопада в Польщі, Україну представлятиме вокалістка Софія Іванько з Києва.

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