"Нацкорпус" заявив про підготовку провокацій опонентів

Сьогодні "Нацкорпус" має намір провести акцію протесту в Києві

"Национальный корпус" предупредил о подготовке провокаций оппонентов на акции протеста на Майдане независимости в Киеве 9 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Нацкорпуса".

"Сразу после того, как Национальный корпус инициировал проведение 9 марта на Майдане независимости масштабной акции протеста "Свинарчук Порошенко - за решетку!" появилась информация о подготовке недружественными к НК силами из окружения "Свинарчука-Гладковского" ряда провокаций", - говорится в сообщении.

В частности, по данным националистов, их оппоненты спланировали провокации с привлечением "титушок" против представителей Национальной полиции и Национальной гвардии Украины, в частности с применением огнестрельного и холодного оружия, средств самозащиты в виде баллончиков со слезоточивым газом.

"Как видим, компания "Свинарчука-Гладковского" умело использует награбленные у государства средства для собственной защиты и дискредитации патриотических сил Украины и в целом украинских граждан, которые выступают против произвола и коррупции", - рассказали в "Нацкорпусе".

"Нацкорпус" также предостерег всех желающих к провокациям во время проведения акции протеста воздержаться от таких действий.