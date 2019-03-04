"Нацкорпус" вимагає негайного арешту рахунків і майна Гладковських

Активісти розіслали свої вимоги деяким представникам влади

Представители "Национального корпуса" требуют немедленного ареста счетов и имущества заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и других организаторов коррупционной сделки в оборонпроме - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководителей ГК "Укроборонпром" и директоров всех государственных предприятий, которые были причастны к реализации схемы. Об этом они заявили в требованиях, которые разослали в печатном виде некоторым представителям власти.

По словам националистов, если чиновники на такую листовку никоим образом не отреагируют, активисты обещают собраться снова 9 марта, однако уже не под домом Гладковских, а в центре Киева - на Майдане независимости.

Напомним, 3 марта представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" второй раз за последнюю неделю заблокировали имение сына заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского.

Под домом в селе Козин возле Киева собралось около тысячи митингующих, которые требуют немедленно арестовать всех причастных к коррупционному скандалу с обворовыванием украинского оборонпрома.

Кроме ареста счетов, активисты требовали присуждении виновным в хищении оборонного бюджета страны максимальных сроков лишения свободы с конфискацией имущества; обнародования материалов всех уголовных дел, связанных с хищением средств оборонного бюджета страны, за исключением информации, которая имеет ограниченный доступ; еженедельной подачи отчетности генерального прокурора Украины о состоянии расследования уголовных дел, связанных с хищением средств оборонного бюджета.