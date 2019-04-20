"Нацкорпус" вимагає покарати Порошенка за борди з Путіним

Фото: акція "Нацкорпусу" (прес-служба)

"Нацкорпуск" провів акцію під апеляційним судом Києва

Представники "Національного Корпусу" зібралися під будівлею апеляційного суду в Києві, вимагаючи справедливого рішення у справі щодо незаконної передвиборної агітації за Петра Порошенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал політичної партії "Національний Корпус" в Youtube.

Активісти повідомили, що після виборів вони систематизують всю зібрану інформацію про такі "порушення" з боку "БПП", подадуть позови і простежать, щоб по кожному з них були винесені законні рішення.

Так, сьогодні, 20 квітня, в будівлі Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва відбувся розгляд позову від громадян про "порушення виборчого законодавства з боку команди кандидата в президенти Петра Порошенко". Зокрема, йдеться про проведення незаконної агітації за діючого президента, для якої використовувалося зображення громадянина іноземної держави, глави країни-агресора - Володимира Путіна.

На думку позивачів, у штабі Порошенка не мали ніякого права вдаватися до такого "прийому", оскільки він суперечить вимогам українського законодавства. У зв'язку з цим громадяни вимагають притягнути до відповідальності керівництво Центральної виборчої комісії, адже саме ЦВК повинен реагувати на такі порушення під час виборів і відповідним чином їх припиняти, однак, на думку активістів, в даному випадку контролюючий орган не приймав ніяких заходів.

Крім того, позивачі заявили "про протиправне використання під час нинішніх виборів адміністративного ресурсу". У зазначеному порушенні громадяни також звинуватили представників чинної влади і команду Петра Порошенка, яка, за їх інформацією, "незаконно привертала до агітації за свого кандидата представників бюджетних установ".

За словами керівника центрального штабу політичної партії "Національний Корпус" Родіона Кудряшова, сьогоднішня акція організована в підтримку позову щодо "злочинної бездіяльності ЦВК" під час нинішніх президентських виборів.

“ЦВК легалізував підкуп виборців, ігнорує використання обличчя Путіна на бордах. Там не здатні дати чіткої оцінки деяким діям кандидатів у президенти. Всі ті маніпулятивні речі, які сьогодні використовують у штабі Порошенка, просто ігноруються. Сьогодні є можливість оскаржити цю бездіяльність в суді", - заявив Кудряшов.

На завершення свого імпровізованого виступу під будівлею суду він також звернувся до українців, нагадав про важливість завтрашньої дати, 21 квітня - другий тур президентських виборів, і попросив людей зробити чесний вибір, а не "за гречку".

За словами представників "Національного Корпусу", в рамках нинішньої передвиборної кампанії їх прихильниками та активістами було зафіксовано ряд порушень виборчого законодавства. У партії пообіцяли, що, незалежно від підсумків другого туру, всі справи щодо цих порушень будуть доведені до кінця.

"На наступному тижні "Національний Корпус" продовжить збирати заяви, але вже від постраждалих у результаті протиправних дій "бригади" Порошенка в рамках його каденції на посаді президента. Кожен фігурант таких звернень має відповісти перед законом незалежно від свого рангу", - прокоментували в політичній партії.





16 квітня в київському суді вперше розглядався позов про незаконність передвиборної агітації за кандидата в президенти Петра Порошенко: а саме - з приводу протиправного використання зображень глави держави-агресора Володимира Путіна. Однак, як зазначають в "Нацкорпусі", тоді суд нічого протиправного в діях команди президента, ні в бездіяльності ЦВК не побачив. Станом на зараз це рішення активісти намагаються опротестувати.