Нацкомісія з регулювання транспорту створить прозорі правила гри на ринку перевезень, - експерт

"Ми стоїмо на порозі прийняття двох законопроєктів, які, напевно, визначать правила гри, принаймні в головному транспортному кластері України, а саме залізниці. Це закон про Національну комісію регулювання транспорту і закон про залізничний транспорт. І тут дуже хотілося б, щоб ті напрацювання, які є в проекті Національної стратегії-2030, знайшли своє відбиття в цих законопроектах", - сказав Вовк.

За його словами, на сьогодні існують фінансові дисбаланси в інфраструктурній галузі, які потрібно змінювати, щоб галузь мала можливості швидше розвиватись.

"Ті транспортні збори, які сьогодні платить український бізнес, вони не є транспортними зборами. Вони де-факто є транспортними податками, які через гроші з державних монополій просто перекачуються в державний бюджет. Нам потрібно змінювати цей підхід. Я думаю, що нам потрібно залучати Мінфін для цього. Механізм дуже простий: кошти, які працюють в транспорті, мають працювати на відновлення транспорту і на економічний ефект", - вважає Вовк.

Він також наголосив: інвестиції в розвиток залізниці матимуть суттєвий економічний ефект для країни, особливо в нинішні кризові часи.

"Саме кризові часи - це оптимальний період для стимулювання внутрішнього попиту і створення робочих місць через бюджетні інфраструктурні програми. Якщо дивитися буквально останні макроекономічні напрацювання в цьому напрямку, то коефіцієнт і мультиплікатор, який існує у світі, сьогодні складає біля 3,4, тобто, кожен долар, вкладений в інфраструктурні проєкти, приносить близько 3,4 дол. економіки країни. В Україні, якщо дивитися принаймні по минулому року, цей показник трошки перевищує 2", - пояснив Вовк.