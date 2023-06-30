Нацкомиссия передумала переименовывать Запорожье

Национальная комиссия по стандартам государственного языка обновила перечень населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам. Однако Запорожье из списка убрали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на список рекомендаций Нацкомиссии.

Сегодня комиссия утвердила дополнение к своему решению от 22 июня. В нем содержится новый список населенных пунктов, которые рекомендуется переименовать. Стоит отметить, что он стал значительно короче предыдущего.

В списке осталось всего 10 городов:

Бровары;

Северодонецк;

Первомайск (Луганская область);

Первомайск (Николаевская область);

Первомайский;

Южноукраинск;

Хрустальный;

Южное;

Боково-Хрустальное;

Сорокино.

Нацкомиссия рекомендовала переименовать Запорожье

Недавно Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала рассмотреть переименование Запорожья из-за того, что название может не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться российской имперской политики. При этом комиссия не объяснила, почему название не отвечает новому законодательству.

Нацкомиссия рекомендовала обосновать целесообразность сохранения названия Запорожья или предложить новое. На это местным властям предоставили шесть месяцев. Если этого не сделают, Верховная рада будет менять название города по решению комиссии.

После этого языковой омбудсмен Тарас Кремень обратился к министру образования и науки Оксену Лесному с призывом отменить такое решение Нацкомиссии.

Позже Нацкомиссия по стандартам государственного языка решила оставить вопрос о переименовании Запорожья на усмотрение жителей города.