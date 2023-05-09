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Нацкомиссия разрешила украинцам продавать электроэнергию собственной генерации

Новина українською →
Вторник 09 мая 2023 20:10
Нацкомиссия разрешила украинцам продавать электроэнергию собственной генерации Фото: Нацкомиссия разрешила украинцам продавать электроэнергию собственной генерации (senivpetro/freepik.com)
Автор: Иван Носальский

Украинцы смогут продавать электроэнергию, которую они произвели при помощи собственных генерирующих установок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"9 мая 2023 года НКРЭКУ приняла решение о предоставлении всем потребителям электрической энергии прав на продажу произведенной генерирующей установкой и/или установкой хранения энергии такого потребителя электрической энергии любому поставщику по свободному договору и по договорной цене" , - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что подобное решение будет способствовать расширению конкуренции на розничном рынке электроэнергии и направлено на развитие распределенной генерации и обеспечение проведения зеленой трансформации энергетики.

Напомним, в начале апреля Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову.

Также мы писали, что экспорт электроэнергии из Украины в Словакию прекратили. О причине можете узнать в материале РБК-Украина.

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