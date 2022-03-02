Національний банк послабив низку заборон на валютному ринку

Національний банк України послабив низку заборон на операції в іноземній валюті. Так, з 1 березня 2022 року замість повної заборони на видачу готівкових коштів з рахунку клієнта в іноземній валюті встановлено обмеження обсягом до 30 тисяч грн на день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
https://www.rbc.ua/ukr/news/chetvertyy-den-voyny-rossii-protiv-ukrainy-1645971943.htmlКрім того, Національний банк передбачив можливість використання платіжних карток за кордоном для розрахунків та отримання готівки, додавши їх до переліку виключень до заборони, що стосується здійснення транскордонних переказів валютних цінностей з України за дорученням клієнтів.
Національний визначив, що:
Нагадаємо, Росія вторглася до України 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.