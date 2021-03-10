Національні інтереси та суверенітет: Кабмін затвердив проект стратегії економічної безпеки

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, стратегія базується на пріоритетах національних економічних інтересів та визначає мету, напрями, завдання та механізми державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки, а також цільові орієнтири та критичні межі індикаторів економічної безпеки.

"Метою державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки є досягнення основних національних економічних інтересів та забезпечення економічного суверенітету", - йдеться в документі.

Стратегія визначає взаємоузгоджені поняття "економічна безпека", "національні економічні інтереси", "економічна стійкість" та "економічний суверенітет".

"Досягнення основних національних економічних інтересів та економічного суверенітету вимагає формування та реалізації державної політики, спрямованої як на стале нарощення конкурентоспроможності економіки України, так і на поступове зміцнення показників економічної стійкості і, відповідно, невразливості національної економіки до зовнішніх і внутрішніх загроз", - зазначається в пояснювальній записці до проекту.

Відтак, державна політика у сфері забезпечення економічної безпеки має два взаємопов'язаних напрями - напрям розвитку та безпековий напрям. За кожним з напрямів, на основі оцінки стану економічної безпеки та Стратегією визначаються завдання і механізми їх виконання (за напрямом розвитку завдання конкретизовані за основними складовими економічної безпеки).

У складі Стратегії затверджується табло індикаторів економічної безпеки, яким визначено критичні межі та цільові орієнтири за індикаторами основних складових економічної безпеки.