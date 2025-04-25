В Национальной ассоциации адвокатов заявили о медийной кампании и обвинили НАБУ
В Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) заявили о давлении и заказной информационной кампании, которую, по их мнению, организовали Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НААУ.
Как отметили в Комитете защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ, в информационном пространстве распространяется ложная и манипулятивная информация, которая наносит ущерб репутации адвокатуры и подрывает доверие общества к институту адвокатуры.
В НААУ считают такие действия формой давления на профессиональную деятельность адвокатов.
"Распространение ложной информации наносит ущерб репутации и подрывает авторитет адвокатуры в глазах общества. Кроме того, системное продвижение таких материалов имеет признаки противоправного давления на конституционный институт", - говорится в заявлении Комитета.
В НААУ также отметили, что направили обращение к СМИ и правоохранительным органам с призывом прекратить распространение недостоверной информации и провести проверку на предмет наличия договорных отношений между определенными организациями и медиа.
Кроме того, в Комитете не исключили обращения к правоохранителям с заявлениями о возможном совершении преступления группой лиц, которая могла быть причастна к дискредитации адвокатуры.
Председатель Комитета Евгений Солодко в своей заметке на Facebook отметил, что медийная атака призвана отвлечь внимание общества от, по его мнению, противоправных действий НАБУ. В частности, он указал на незаконное прослушивание адвокатов, что нарушает гарантии адвокатской тайны.
Как сообщалось ранее, Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство из-за незаконного проникновения в помещение адвокатов, прослушивания и превышения служебных полномочий сотрудниками НАБУ и САП.
Также в СМИ появлялась информация об инциденте, когда на блокпосту детективы НАБУ задержали автомобиль адвоката Борзых с двумя малолетними детьми. В течение почти двух часов дети оставались заблокированными в машине без связи с матерью, что сопровождалось запретом на вызов адвоката.
Юрист Олег Шрам высказал мнение, что действия НАБУ выходят за пределы компетенции Бюро, поскольку не касаются коррупционных преступлений, и спрогнозировал уголовную ответственность для отдельных сотрудников.
Кроме того, ранее сообщалось о задержании представителя НАБУ за изготовление и сбыт наркотиков. По данным следствия, возглавляемая им преступная группа занималась производством амфетамина и контрабандой прекурсоров. Ежемесячная прибыль группы оценивается в более 50 млн гривен.
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