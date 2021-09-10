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Національна авіакомпанія Афганістану розпочне міжнародні польоти наступного тижня

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Кабул, П'ятниця 10 вересня 2021 17:23
Національна авіакомпанія Афганістану розпочне міжнародні польоти наступного тижня Фото: Національна Афганська авіакомпанія планує відновити міжнародні рейси (twitter.com/monitordoorient)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Національна Афганська авіакомпанія Ariana Afghan Airlines планує відновити з наступного тижня міжнародні польоти. Технічну підтримку перевізнику нададуть Туреччина і Катар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новинний ресурс Afghan Urdu.

За його даними, Ariana Afghan Airlines відновить міжнародні авіаперевезення наступного тижня за технічної підтримки Туреччини і Катару.

Новий глава афганської авіакомпанії Карі Рахматулла своєю чергою заявив, що польоти з аеропорту Кабула в інші країни почнуться найближчим часом.

Новинний ресурс не вказує, в які саме країни планує літати національний авіаперевізник Афганістану. Відзначається, що місцеві рейси відновлені з 4 вересня.

Нагадаємо, раніше посол Катару повідомив про відкриття аеропорту Кабула для прийняття гуманітарної допомоги.

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