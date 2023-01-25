Национализировал вне закона. Под подозрением один из глав РВА Сумской области

Сумская областная прокуратура сообщила о подозрении главе одной из районных военных администраций области в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
По данным следствия, чиновник под видом национализации в марте 2022 года изъял 41 российский железнодорожный вагон, перевозивший продукцию украинских компаний. При этом незаконно национализированы не только вагоны, но и перевозимые ими дизтопливо и сжиженный газ. Изъятым имуществом чиновник распорядился по своему усмотрению.
"В результате таких действий главы районной военной администрации украинские компании понесли убытки на общую сумму 27 млн 760 тысяч гривен. В настоящее время по ходатайству прокурора в рамках этого уголовного производства решением суда наложен арест на 41 железнодорожный вагон. Они переданы в АРМА. По предварительным данным, стоимость вагонов составляет более 25 млн гривен", - говорится в сообщении прокуратуры.
Чиновнику предъявлено подозрение в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
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