RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Национализировал вне закона. Под подозрением один из глав РВА Сумской области

Фото: Нацполиция объявила подозрение одному из глав РВА Сумской области (facebook.com/UA National Police)
Автор: Татьяна Зарембо

Сумская областная прокуратура сообщила о подозрении главе одной из районных военных администраций области в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник под видом национализации в марте 2022 года изъял 41 российский железнодорожный вагон, перевозивший продукцию украинских компаний. При этом незаконно национализированы не только вагоны, но и перевозимые ими дизтопливо и сжиженный газ. Изъятым имуществом чиновник распорядился по своему усмотрению.

"В результате таких действий главы районной военной администрации украинские компании понесли убытки на общую сумму 27 млн 760 тысяч гривен. В настоящее время по ходатайству прокурора в рамках этого уголовного производства решением суда наложен арест на 41 железнодорожный вагон. Они переданы в АРМА. По предварительным данным, стоимость вагонов составляет более 25 млн гривен", - говорится в сообщении прокуратуры.

Чиновнику предъявлено подозрение в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

На днях РБК-Украина сообщало, что Нацполиция открыла уже более 58 тысяч дел по фактам преступлений российских оккупантов.

Кроме того, мы писали, что в Украине появится новый межрегиональный территориальный орган Национальной полиции - Департамент полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада "Лють".

Как сообщалось ранее, Нацполиция уволила всех работников, не вышедших из оккупации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция