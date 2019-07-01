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Націоналісти об’єднались у список від "Свободи" та провели марш у Львові

Новини » Вибори 2019    01.07.2019 - 13:14
Націоналісти об’єднались у список від "Свободи" та провели марш у Львові
Фото: марш у Львові (прес-служба "Нацкорпусу")

На марші у Львові колону очолили представники об'єднаних націоналістів

У Львові 30 червня відбувся святковий марш на честь 78 річниці проголошення Акту про відновлення Української держави. Організаторами заходу виступили сили українських націоналістів та патріотів, які об’єдналися для спільного походу на вибори у Раду за ініціативи лідера "Національного корпусу" Андрія Білецького, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нацкорпусу".

В урочистій ході на честь 78 річниці проголошення Акту відновлення Української держави взяло участь кілька тисяч українців, серед яких – не тільки львів'яни, але і жителі інших міст.

Повідомляється, що колону очолили представники об'єднаних націоналістів (політичних партій ВО “Свобода”, "Національного корпусу" і “Правого сектору”), а також – ветерани російсько-української війни і члени патріотичних організацій. У "Нацкорпусі" повідомили, що кульмінацією ходи стало проведення своєрідного віче біля пам'ятника Тарасу Шевченку у центрі Львова, під час якого виступили Юрій Михальчишин, Святослав Сірий, Олег Тягнибок і Руслан Кошулинський.

Політики звернулися до учасників святкування і нагадали, що історія української держави тисячолітня, але весь цей час Україна змушена доводити свою незалежність. Зокрема, Тягнибок зазначив, що як і 78 років тому, зараз Україна протистоїть зазіханням ворогів і б’ється за свою свободу.

Він підкреслив, що за таких умов українці повинні відповідально поставитися до майбутніх парламентських виборів і обирати виважено, щоб не допустити в країні повномасштабного проросійського реваншу.

Своєю чергою лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький зазначив, що багато років українські націоналісти відстоюють інтереси своєї нації та держави і додав, що зараз це особливо актуально, бо поплічники Путіна з оточення Медведчука активно розбудовують в Україні п'яту колону і намагаються завести її в наступний український парламент.

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