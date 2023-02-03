Нацгвардейцы сбили российский самолет Су-25 в районе Бахмута

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Нацгвардии.

Бойцы отмечают, что авиация противника активно использует бронированный дозвуковой штурмовик при уничтожении наземных целей и наносит удары по украинским позициям и населенным пунктам.

"2 февраля в 11:55 утра в юго-восточной окраине Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских самолета Су-25 на расстоянии трех километров, цель была захвачена стрелком-зенитчиком ПЗРК "Игла-1" и совершен пуск. В результате боевой работы один Су-25 был поражен", - рассказал командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения с позывным Партизан.

Также в Нацгвардии отмечают, что на Бахмутском направлении оккупанты частично теряют боеспособность и воздушное преимущество и только за прошедшую неделю расчетом были уничтожены вертолет Ми-24 и самолет Су-25.

Напомним, что 27 января украинские военные также сбили российский самолет Су-25.

Добавим, что с начала полномасштабной войны российская армия потеряла в Украине около 294 самолетов.

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