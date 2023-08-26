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Нацгвардейцы устроили охоту на оккупантов и ликвидировали пятерых россиян: видео

Фото: нацгвардейцы показали, как устроили охоту на оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Нацгвардейцы устроили охоту на российских оккупантов. Защитники ликвидировали пятерых захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.

На опубликованном видео зафиксирована работа бойцов штурмового полка Нацгвардии "Сафари" бригады "Лють".

"Наши воины уничтожили по меньшей мере пятерых российских захватчиков, более 10 были ранены", - говорится в сообщении.

 

 

Потери российской армии

С начала захватнической войны Минобороны РФ скрывает настоящие потери своей армии. Также неизвестны потери вражеских военных формирований, в том числе частных военных компаний.

При этом российские оппозиционные журналисты смогли подтвердить поименный список нескольких тысяч россиян, погибших на войне против Украины.

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне против Украины десятки тысяч единиц техники и более 260 тысяч военных. ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 640 оккупантов.

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