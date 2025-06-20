Нацгвардейцы "выкурили" оккупантов из логова и взяли их в плен: видео операции

Нацгвардейцы бригады "Червона калина" вступили в бой с группой оккупантов на Покровском направлении. Защитникам удалось взять в плен захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию .

Как отмечается, вражеские пехотинцы прятались в одном из заброшенных зданий на Покровском направлении. Однако нацгвардейцы разоблачили укрытие россиян.

"Разведчики бригады, как призраки, тихо появились, вступили в бой и выкурили оккупантов из их логова", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии отмечают, что каждый пленный - это шанс вернуться домой украинцев, которые находятся в российском плену в нечеловеческих условиях.

