Нацгвардейцы "отминусовали" наблюдательный пост оккупантов (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего НГУ Александра Пивненко в Telegram.

По его словам, нацгвардейцы уничтожили "глаза" противника. Подразделение аэроразведки 11 бригады имени Грушевского уничтожило наблюдательный пункт врага.

Наблюдательный пост был оборудован комплексом дальнего видеотепловизионного наблюдения "Муром". Эта установка также была уничтожена нашими воинами.

Справка: "Муром" - это устройство для дальнего визуального наблюдения, которое автономно выглядит живой силой и техникой. Он оснащен оптической камерой с зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км, а людей в 4 км.

Потери россиян

Следует отметить, что Россия официально не раскрывает потери своей армии в войне против Украины. При этом оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 30 тысяч российских военных, погибших на войне.

Генштаб ВСУ сообщает, что ВСУ уничтожили уже около 280 тысяч российских оккупантов. Только за последние сутки было ликвидировано около 450 захватчиков.