По данным министра, за последние несколько дней была проведена эффективная работа по уничтожению:

живой силы противника,

военного транспорта,

а также выявление и уничтожение позиций войск РФ.

"На видео работа аэроразведчиков 11 бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины", - сообщил Клименко.

Российские потери на войне

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Не раскрываются также утраты техники, авиации и остальных средств войны.

Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 309 тысяч кафиров. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили 800 россиян. Также с начала полномасштабной войны уничтожены уже 322 самолета и 324 вертолета РФ.

Также напомним, что недавно HIMARS впервые прямым ударом уничтожил российский беспилотник ZALA.

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