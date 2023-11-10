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Нацгвардейцы выбили россиян с позиций на юге: уничтожены транспорт и оккупанты

Фото: Нацгвардейцы выбили россиян с позиций на юге (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Бойцы национальной гвардии Украины продолжают выбивать врага с занятых позиций на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

По данным министра, за последние несколько дней была проведена эффективная работа по уничтожению:

  • живой силы противника,
  • военного транспорта,
  • а также выявление и уничтожение позиций войск РФ.

"На видео работа аэроразведчиков 11 бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины", - сообщил Клименко.

Российские потери на войне

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Не раскрываются также утраты техники, авиации и остальных средств войны.

Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 309 тысяч кафиров. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили 800 россиян. Также с начала полномасштабной войны уничтожены уже 322 самолета и 324 вертолета РФ.

Также напомним, что недавно HIMARS впервые прямым ударом уничтожил российский беспилотник ZALA.

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