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Нацгвардейцы показали, как отбили и зачистили траншеи оккупантов на юге (видео)

Фото: нацгвардейцы показали, как отбили траншеи оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Нацгвардии отбили и зачистили траншеи российских оккупантов. Это произошло на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.

На опубликованном видео зафиксирована работа воинов бригады "Кара-Даг" Гвардии Наступления. Защитники успешно штурмовали и зачистили траншеи противника на юге Украины.

"Под плотным огнем врага и в условиях заминированной местности наши штурмовые группы продолжают постепенное движение, вытесняя оккупантов из украинской земли", - сообщил Командующий Нацгвардии Александр Пивненко.

 

Наступление на юге Украины

Напомним, украинские военные начали наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях этим летом. ВСУ удалось освободить несколько населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Последними деоккупированными населенными пунктами были Старомайорское, Урожайное и Роботино.

При этом некоторые западные СМИ писали, что наши бойцы прорвали первую линию обороны россиян на юге. Далее ВСУ придется пройти вторую линию обороны.

Детальнее о вражеских линиях обороны и как их прорывают украинские войска - читайте в материале РБК-Украина.

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