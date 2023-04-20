Нацгвардейцы за минувшую неделю уничтожили почти 300 оккупантов на Донбассе
Бойцы Национальной гвардии Украины за прошедшую неделю уничтожили около 300 оккупантов на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства внутренних дел Украины.
"Военнослужащие Национальной гвардии Украины ликвидировали около 300 оккупантов на прошлой неделе в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.
Также в МВД добавили, что военным удалось уничтожить 2 миномета с расчетами оккупантов.
Напомним, что украинские военные продолжают отбивать атаки оккупантов в Донецкой области и уничтожать вражеские склады боеприпасов.
Осенью и зимой украинская ПВО смогла отразить большое количество враждебных целей. Однако на это была израсходована значительная часть вооружения и зенитно-ракетных комплексов.
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