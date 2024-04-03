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Нацгвардия уничтожила Центр управления РЭБ россиян на Запорожском направлении

Фото: Нацгвардия уничтожила Центр управления РЭБ россиян на Запорожском направлении (иллюстрация/24tv)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Нацгвардии с помощью дронов уничтожили российский Центр управления РЭБ на Запорожском направлении. Также удалось "минуснуть" антенное оборудование врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию Украины.

"На Запорожском направлении аэроразведчики 23-й отдельной бригады "Хортица" НГУ совместно с пограничниками точными ударами дронов-камикадзе ликвидировали центр управления РЭБ и антенное оборудование захватчиков", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как удары дронов попадают в цель.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 75 боевых столкновений. Враг активизировал атаки на Лиманском направлении и продолжает давить на позиции Сил обороны на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Кроме того, как отмечают в Институте изучения войны, российские силы продвинулись к югу от Кременной, к западу от Бердичев (к юго-западу от Авдеевки), к югу от Белогоровки (к югу от Кременной), к югу от Семеновки (к северо-западу от Авдеевки) и к западу от Тоненького. Позиционные бои идут на большинстве направлений.

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