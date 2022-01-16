Нацгвардія затримала двох іноземців-нелегалів в кілометрі від лінії розмежування

Бійці Нацгвардії затримали в Луганській області в кілометрі від лінії розмежування двох громадян Азербайджану. Термін перебування одного з чоловіків в Україні закінчився 10 січня, інший взагалі перебував на території країни безпідставно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної гвардії України.

"На спостережному посту Національної гвардії України в Луганській області, в кілометрі від лінії розмежування, особовий склад Національної гвардії України 15 січня затримав двох чоловіків, громадян Азербайджану. За їхніми словами, вони начебто поверталися від родичів (які живуть в Україні) в Росію і заблукали, зустрівши пост Нацгвардії", - йдеться в повідомленні відомства.

Після проведення перевірки іноземців бійці Нацгвардії виявили, що термін перебування одного з них в Україні закінчився 10 січня, інший взагалі перебував на території країни безпідставно. Раніше обидва чоловіки були судимі.

Бійці Нацгвардії передали громадян Азербайджану співробітникам Держприкордонслужби для встановлення обставин і подальшого прийняття правового рішення.