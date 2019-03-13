Нацгвардія США зацікавилася в регіональному кіберцентрі Литви, - Грібаускайте

За її словами, американські експерти готові сприяти забезпеченню безпеки кібернетичного простору країни

Национальная гвардия штата Пенсильвания (США) проявила интерес к перспективе сотрудничества с региональным центром кибернетической безопасности, который создается Литвой в Каунасе. Об этом по итогам встречи в штабе американского формирования заявила находящаяся в США президент балтийской республики Даля Грибаускайте, передает РБК-Украина со ссылкой на ее пресс-службу.

По ее словам, американские эксперты готовы способствовать обеспечению безопасности кибернетического пространства Литвы.

"Национальная гвардия штата Пенсильвания располагает эффективными кибернетическими силами и проявляет заинтересованность в участии в деятельности открываемого в Каунасе регионального центра кибербезопасности", - заявила Грибаускайте.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия наращивает военные киберспособности, чтобы реагировать на российскую гибридную угрозу, нацеленную на немецкие войска, развернутые в Литве. Так, союзники НАТО обвиняют РФ в использовании методов "гибридной войны", в том числе подрывной деятельности, пропаганды и кибервойны, чтобы подорвать Запад, не вызвав полного военного ответа НАТО.