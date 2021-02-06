Нацгвардія отримає від Франції десять вертольотів Airbus

Національна гвардія України отримає десять вертольотів Airbus Helicopters у 2021-2022. Це відбудеться у рамках реалізації контракту з французькою компанією.

Про це повідомляє пресслужба НГУ.

Відповідно до угоди між українським і французьким урядами між компанією Airbus Helicopters та держпідприємством "Українське авіаційно-транспортне підприємство "Хорів-АВІА" було підписано контракт про постачання впродовж 2018-2022 років дванадцяти вертольотів типу H225 для потреб Нацгвардії.

"У 2021-2022 рр. Нацгвардія отримає 10 вертольотів та продовжить підготовку льотного та інженерно-технічного складу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вертольоти оснащені двома потужними двигунами Makila 2A, сучасною авіонікою, новітніми системами керування польотом, системою автоматичного пілотування, системами десантування особового складу, пошуку та рятування, які значно знижують навантаження на пілотів та підвищують рівень виконання завдань і забезпечення безпеки польотів.

Раніше стало відомо, що Франція наприкінці 2021 року розпочне поставки патрульних катерів для України. Катери виробляє компанія OCEA.

Нагадаємо, минулого року було ратифіковано договір з Францією про морську безпеку України. Згідно з ним, в рамках проекту зі створення Системи охорони морських кордонів України буде закуплено 20 катерів орієнтовною вартістю 4,4 млрд гривень. При цьому п'ять катерів мають побудовати на суднобудівних заводах у Миколаєві.