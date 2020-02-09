Поліція затримала ймовірних учасників стрілянини в Мукачеві

Фото: місце стрілянини в Мукачево (zk.npu.gov.ua)

Затримання пройшло на посту поліції у Нижніх Воротах

В суботу ввечері, 8 лютого, правоохоронці затримали кількох осіб, які можливо причетні до стрілянини у Мукачеві. Про це повідомляє Mukachevo.net.

За попередньою інформацією, затримання пройшло близько 22:00 у той час як 2 автомобілі на львівській реєстрації Mercedes G-Glass та Toyota Land Cruiser 200 заїжджали у Закарпатську область через пост поліції у Нижніх Воротах.

Втім, на сайті поліції інформації поки немає.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав посилити заходи безпеки через стрілянину у Мукачеві, внаслідок якої було поранено двоє осіб.

РБК-Україна писало, що 7 лютого в Мукачеві сталася стрілянина, в результаті якої постраждали двоє людей. Однією з жертв нападу був Артур Пашкуляк, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьо.

Крім того, Мукачівська міська рада просить президента України Володимира Зеленського ввести в місто Нацгвардію через стрілянину в місті.

Міська рада також просить змінити керівництво управління міської поліції, посилити його особовий склад, посилити матеріально-технічне забезпечення поліції Мукачева сучасними засобами, автотранспортом і екіпіровкою.