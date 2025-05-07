Нацгвардия вооружилась танками Leopard: как это усилит боевые возможности

Национальная гвардия Украины получила современные боевые танки Leopard 1A5 и Leopard 2A4. Это - важный шаг к усилению обороноспособности, учитывая современные вызовы на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.
Пивненко рассказал, что Национальная гвардия Украины продолжает укреплять свои боевые возможности для эффективного противодействия вооруженной агрессии.
"Недавно в боевые подразделения НГУ поступили танки серии Leopard, переданные благодаря поддержке международных партнеров и военно-политического руководства государства", - заявил он.
В частности, по данным командующего НГУ, гвардейцы получили танки Leopard 1A5 и Leopard 2A4, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Они сочетают в себе высокую мобильность, огневую мощь и надежность, что критически важно на современном поле боя.
Leopard 2A4 оснащен:
Благодаря этому Leopard 2 способен точно поражать цели днем и ночью, при любых погодных условиях.
Танк демонстрирует отличную проходимость: преодолевает наклоны до 30°, вертикальные препятствия до 1,1 м, рвы шириной до 3 м и водные преграды до 1,2 м (до 4 м со шноркелем).
Броневая защита Leopard 2 позволяет эффективно противостоять современным угрозам, включая противотанковые ракеты и дроны-камикадзе.
Leopard 1A5, в свою очередь, является модернизированным вариантом с пушкой 105 мм, обновленными прицельными комплексами и улучшенной эргономикой для экипажа.
"Конечно, сейчас с учетом реалий на поле боя, речь не идет о непосредственной роли танков в привлечении к боевым порядкам подразделений первого эшелона. Но танк как был, так и остается на поле боя, так же, как и артиллерия - одним из самых мощных огневых средств", - пояснил Пивненко.
Военнослужащие НГУ сейчас проходят интенсивную подготовку для эффективного использования этой техники, в том числе за рубежом.
"Мы адаптируем новые образцы вооружения к условиям ведения боевых действий на востоке и юге Украины, с учетом современных вызовов - таких как массовое применение FPV-дронов. Здесь в первую очередь речь идет о комплексной работе аэроразведки, наших подразделений РЭР и РЭБ, характера местности и боевых действий и условий местности на конкретном направлении", - отметил командующий НГУ.
Напомним, мы писали, как бойцы "Червоной Калины" на Покровском направлении дали отпор масштабному штурму российских оккупантов. Украинские защитники поразили более 240 врагов и огромное количество техники.
До того, нацгвардейцы показали видео, как они взяли в плен группу россиян на Купянском направлении.
В то же время ранее бойцы бригады Национальной полиции "Хищник" взяли в плен трех россиян в Торецке. Пленные заявили о намерении присоединиться к "Российскому добровольческому корпусу" ("РДК").
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