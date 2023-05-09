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Нацгвардеец из "Иглы" сбил крылатую ракету во время атаки на столицу (фото)

Фото: нацгвардеец из "Иглы" сбил крылатую ракету во время атаки на столицу (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Мария Кучерявец

Военнослужащий Нацгвардии во время ночной атаки врага на столицу сбил крылатую Х-55. Он смог уничтожить цель с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Нацгвардии.

"При сигнале воздушной тревоги расчет мобильной огневой группы НГУ выдвинулся на свою позицию. Уже через короткое время была получена информация о приближении воздушной цели. Нацгвардеец захватил цель и осуществил пуск с ПЗРК "Игла". В результате чего удалось сбить вражескую крылатую ракету Х- 55", - говорится в сообщении.

Отмечено, что части сбитой вражеской ракеты были обнаружены на территории населенного пункта в одном из районов области. В результате чего частичные разрушения гражданской инфраструктуры.

"Но благодаря искусной работе мобильной огневой группы Нацгвардии удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную российскую крылатую ракету", - добавляют в сообщении.

Фото: нацгвардеец из "Иглы" сбил крылатую ракету во время атаки на столицу (facebook.com/NGUmainpage)

Напомним, что в ночь на 9 мая путинские войска прибегли к очередной массированной атаке по Украине. Враг выпустил 25 крылатых ракет, из которых 23 уничтожили украинские защитники.

Добавим, президент Владимир Зеленский назвал причину увеличения атак агрессора. По его словам, на фоне неудач РФ на фронте, в частности в Бахмуте, кафиры увеличили ракетные удары по Украине, чтобы что-то "продать" своему народу в виде так называемых "побед".

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