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Нацгвардійці на Донбасі ліквідували ДРГ під час спроби зайти до населеного пункту

Автор: Марія Кучерявець

На Донбасі військовослужбовці Нацгвардії ліквідували диверсійно-розвідувальну групу противника. Окупанти намагалися пройти в один із населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Нацгвардії у Facebook.

"Військовослужбовці Національної гвардії України ліквідували диверсійно-розвідувальну групу противника поблизу одного із населених пунктів у районі проведення операції ООС", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що всіх диверсантів було знищено. Окупанти мали при собі гранати, міни та зброю для здійснення своїх ворожих задумів і намагалися пройти до одного із населених пунктів.

"Завдяки таким діям військовослужбовців НГУ, цей план ворога вдалося нейтралізувати", - зазначено в повідомленні.

Фото: Нацгвардійці на Донбасі ліквідували ДРГ (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Нагадаємо, в Харківській області затримали диверсанта-українця, який повідомляв дані про переміщення ЗСУ.

Також українські військові затримали у Харкові диверсантів. Злочинці готували підриви військових та цивільних об'єктів.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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ДонбасНацгвардіяДРГВійна Росії проти України