Нацгвардієць Рябчук сам здався правоохоронцям, - ДБР

Військовослужбовець Національної гвардії Артемій Рябчук, який затриманий за розстріл військових у Дніпрі , сам здався правоохоронцям. Він попросив перехожу викликати поліцію і повідомити про його місцезнаходження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держбюро розслідувань.

"Солдат Нацгвардії Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі на "Південмаші", сам зв'язався з правоохоронцями і здався їм", - повідомив заступник директора територіального ДБР у Полтаві Володимир Шило

За його словами, перед цим Рябчук в селі Підгороднє попросив випадкову жінку зателефонувати в поліцію і повідомити про його місцезнаходження.