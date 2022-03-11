RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Нацгвардієць з відстані понад 1000 метрів точним кулеметним вогнем знищив ворожого снайпера

Автор: Роман Мирончук

У Миколаєві нацгвардієць з відстані більше 1000 метрів точним кулеметним вогнем ліквідував російського снайпера, який вже кілька днів не давав спокою нашим бійцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної гвардії України.

Ворожого снайпера помітили на території одного з миколаївських підприємств неподалік передових позицій українських захисників. Більше він нікого не потурбує.

У Нацгвардії також показали фото українського бійця, який ліквідував снайпера окупантів.

Нацгвардієць точним кулеметним вогнем знищив ворожого снайпера (фото: facebook.com/NGUmainpage)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перерахував ті заходи, якими можна стримати військову агресію РФ щодо України, а також захистити інші сусідні країни.

За словами глави держави, нові санкції повинні припинити експорт нафти, нафтопродуктів і газу. Також для російських кораблів необхідно закрити світові порти.

Вантажні компанії повинні припинити відправляти і отримувати товари з Росії і в Росію. І всі банки повинні бути виключені з платіжної системи Swift.

Ми також писали про те, що українські військові показали нові трофеї від окупанта в Сумській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВійна Росії проти України