Нацгвардієць з відстані понад 1000 метрів точним кулеметним вогнем знищив ворожого снайпера

У Миколаєві нацгвардієць з відстані більше 1000 метрів точним кулеметним вогнем ліквідував російського снайпера, який вже кілька днів не давав спокою нашим бійцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної гвардії України.

У Нацгвардії також показали фото українського бійця, який ліквідував снайпера окупантів.

Ворожого снайпера помітили на території одного з миколаївських підприємств неподалік передових позицій українських захисників. Більше він нікого не потурбує.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перерахував ті заходи, якими можна стримати військову агресію РФ щодо України, а також захистити інші сусідні країни.

За словами глави держави, нові санкції повинні припинити експорт нафти, нафтопродуктів і газу. Також для російських кораблів необхідно закрити світові порти.

Вантажні компанії повинні припинити відправляти і отримувати товари з Росії і в Росію. І всі банки повинні бути виключені з платіжної системи Swift.

Ми також писали про те, що українські військові показали нові трофеї від окупанта в Сумській області.

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