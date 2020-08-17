У Нацбанку поки не планують змінювати мету по інфляції

Фото: Кирило Шевченко (РБК-Україна)

Зміна мети може підірвати довіру бізнесу і громадян

У Національному банку України (НБУ) не має наміру міняти середньострокову ціль щодо інфляції, яка зараз складає 5% (±1%). Зараз стоїть питання про те, щоб привести інфляцію назад до мети.

Про це новий глава Нацбанку Кирило Шевченко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Інфляція в річному вимірі склала 2,4%. В липні у нас була дефляція 0,6%, що досить природно для літніх місяців. У серпні ніяких інфляційних сплесків не очікується", - сказав Шевченко.

Він зазначив, що інфляційні цілі часто не змінюються і потрібен тривалий період, щоб "заякорити" інфляційні очікування населення та бізнесу на рівні цієї мети.

"Якщо підприємства і громадяни бачать, що центральний банк ставить собі мету і справно її виконує, то це породжує довіру до його політики, довіру до національної валюти, що дає можливість знижувати вартість грошей в економіці", - сказав Шевченко.

З іншого боку, за його словами, якщо часто змінювати цілі і рідко їх досягати, то це не буде сприяти довірі до економічної політики держави, а навпаки буде заважати розвитку економіки.

Крім того, Шевченко зазначив, що плановане підвищення зарплати з 4700 до 5 тисяч гривень практично не позначиться на загальному рівні інфляції.

Раніше РБК-Україна писало, що у 2021 році НБУ продовжить застосування монетарного режиму гнучкого інфляційного таргетування.

Також повідомлялося, що Кабмін схвалив прогноз розвитку економіки на наступні три роки.