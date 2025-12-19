Нацбанк снизил курс злотого на 4 копейки

Официальный курс на 22 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7470 гривен за 1 злотый (-0,04 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,53 гривны или на 15%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,38 гривен и продают по 11,81 гривен. Эти курсы почти не изменились по сравнению с 18 декабря. С начала декабря (11,29-11,79 гривен) эти курсы выросли на 2-9 копеек, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,31-1,78 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.