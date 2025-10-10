Нацбанк снизил курс злотого на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 13 октября по сравнению с предыдущим днем на 3 копейки – до 11,30 гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 13 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,2965 гривен за 1 злотый (-0,03 грн).
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,04 гривен и продают по 11,50 гривен. Эти курсы увеличились по сравнению с предыдущим днем на 1-2 копейки.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
НБУ увеличил курс доллара к гривне на 10 копеек. Официальный курс на 13 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,6027 гривен за 1 доллар (+0,10 грн).
Официальный курс евро составляет 48,1094 гривен за 1 евро (-0,10 грн).