Нацбанк оставил курс злотого на уровне 11,79 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) оставил курс польского злотого к гривне на 19 декабря на уровне до 11,79 гривны, что отвечает стоимости валюты днем ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 19 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7905 гривен за 1 злотый (без изменений с предыдущим днем).
В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,57 гривны или на 15%.
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,47 гривен и продают по 11,90 гривен. Эти курсы увеличились по сравнению с 17 декабря на 2-3 копейки. С начала декабря (11,29-11,76 гривен) эти курсы выросли на 18-24 копейки, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,4-1,87 гривен.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
НБУ установил курс доллара к гривне на 19 декабря на уровне 42,33 гривен, что отвечает показателю предыдущего дня.
Официальный курс евро составляет 49,594 гривен за 1 евро (-0,04 грн).
Курсы купли-продажи доллара на межбанковском рынке сегодня составляют 42,38-42,41 гривен, что почти не отличается от курсов на 17 декабря. Курсы евро находятся на уровне 49,69-49,70 гривен, что на 10 копеек ниже предыдущего дня.