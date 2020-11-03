Нацбанк другий день підвищує курс євро

Фото: курс євро перейшов до зростання (Pіxabay)

Національний банк України (НБУ) на 4 листопада 2020 року підвищив курс євро до позначки 33,48 гривень за євро. Це на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 листопада встановлено на такому рівні: 33,4806 гривень за євро (+ 0,1889 грн). При цьому курс євро на 3 листопада становив 33,2917 гривень за євро.

Фото: курс валют на 4 листопада

Відзначимо, курс євро зростає другий день поспіль після того, як протягом минулого тижня знижувався. До цього зниження євро подорожчав до 33,55 гривень - максимальних позначок за майже три роки.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу сьогодні виріс до 33,44 гривень, втративши по ходу торгів чотири копійки.

Курс долара

На завтра, 4 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара на позначці 28,6 гривень. Американська валюта знову оновила дворічний максимум, додавши дві копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 листопада встановлено на рівні 28,6 гривень за 1 долар (+ 0,0173 грн). При цьому курс на 3 листопада становив 28,5827 гривень за 1 долар.