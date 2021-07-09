Нацбанк третій день поспіль піднімає курс євро

Офіційний курс євро на 12 липня встановлений на такому рівні: 32,4056 гривень за євро (+0,0865). При цьому курс євро на 9 липня становив 32,3191 гривень за євро.

Фото: курс валют (скріншот сайту НБУ)

Таким чином, курс євро продовжив тренд цього тижня і зростає вже третій день поспіль.

Фото: динаміка курсу євро (скріншот сайту НБУ)

Міжбанк

Сьогодні на відкритті міжбанку курс євро знизився у продажу на дев'ять копійок - до 32,31 гривень за євро, в покупці - до 32,29 гривень за євро.

Але протягом дня тренди змінювалися і торги на цьому тижні завершилися на позначках 32,42 і 32,38 гривень за євро відповідно.