Нацбанк продолжает поднимать курс злотого

Официальный курс на 18 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7885 гривен за 1 злотый (+0,02 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,57 гривны или на 15%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,35 гривен и продают по 11,79 гривен. Эти курсы снизились на 7 копеек по сравнению с 16 декабря. С начала ноября (11,08-11,52 гривен) эти курсы выросли на 27 копеек, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,29-1,75 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.