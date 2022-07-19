Нацбанк подовжив термін обміну 1, 2 та 5 копійок: що відомо
Національний банк продовжив на один рік термін обміну розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.
"Громадяни зможуть їх обміняти до 30 вересня 2023 року включно без обмежень та безкоштовно на монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам", - йдеться в повідомленні.
В Нацбанку зазначають, що таке рішення пов’язане з продовженням дії воєнного стану в Україні.
"Після закінчення терміну обміну монет номіналами 1, 2 та 5 копійок їх можна буде лише колекціонувати", - констатують в НБУ.
Де можна обміняти монети
Зробити це можна в підрозділах Національного банку та в низці відділень уповноважених банків:
- АТ "Ощадбанк";
- АТ КБ "ПриватБанк";
- АТ "Райффайзен Банк";
- АТ "ПУМБ" (адреси є за посиланням: https://cutt.ly/OLXbcbA).
Нагадуємо, що з 1 жовтня 2019 року в Україні монети 1, 2 та 5 копійок не використовуються для готівкових розрахунків.
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