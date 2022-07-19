ua ru
Вт, 19 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нацбанк подовжив термін обміну 1, 2 та 5 копійок: що відомо

Новость на русском →
Україна, Вівторок 19 липня 2022 17:00
Нацбанк подовжив термін обміну 1, 2 та 5 копійок: що відомо Фото: Нацбанк подовжив термін обміну 1, 2 та 5 копійок (flickr com)
Автор: Наталія Гурковська

Національний банк продовжив на один рік термін обміну розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.

"Громадяни зможуть їх обміняти до 30 вересня 2023 року включно без обмежень та безкоштовно на монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам", - йдеться в повідомленні.

В Нацбанку зазначають, що таке рішення пов’язане з продовженням дії воєнного стану в Україні.

"Після закінчення терміну обміну монет номіналами 1, 2 та 5 копійок їх можна буде лише колекціонувати", - констатують в НБУ.

Де можна обміняти монети

Зробити це можна в підрозділах Національного банку та в низці відділень уповноважених банків:

  • АТ "Ощадбанк";
  • АТ КБ "ПриватБанк";
  • АТ "Райффайзен Банк";
  • АТ "ПУМБ" (адреси є за посиланням: https://cutt.ly/OLXbcbA).

Нагадуємо, що з 1 жовтня 2019 року в Україні монети 1, 2 та 5 копійок не використовуються для готівкових розрахунків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ
DAILY
Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ