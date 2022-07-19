Нацбанк подовжив термін обміну 1, 2 та 5 копійок: що відомо

Національний банк продовжив на один рік термін обміну розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ .

"Громадяни зможуть їх обміняти до 30 вересня 2023 року включно без обмежень та безкоштовно на монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам", - йдеться в повідомленні.

В Нацбанку зазначають, що таке рішення пов’язане з продовженням дії воєнного стану в Україні.

"Після закінчення терміну обміну монет номіналами 1, 2 та 5 копійок їх можна буде лише колекціонувати", - констатують в НБУ.

Де можна обміняти монети

Зробити це можна в підрозділах Національного банку та в низці відділень уповноважених банків: