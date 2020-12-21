Нацбанк проаналізував фінансові звички українців на карантині

Фото: дівчина у масці (фото РБК-Україна)

Незважаючи на пандемію COVID-19, ринок фінансових послуг в Україні зріс.

Про це розповіли в Національному банку України (НБУ).

За даними НБУ, сьогодні в Україні працює 1 414 фінансових компаній, ломбардів та компаній-лізингодавців. У Нацбанку проаналізували результати їх діяльності за 9 місяців 2020 року та поділилися ключовими числами і трендами.

Так, основною тенденцією стало зростання ринку фінпослуг навіть в умовах пандемії COVID-19. У НБУ відзначили, що на 15% (до 66 млрд гривень) виріс обсяг позик, які видали фінкомпанії за 9 місяців 2020 року (порівняно з аналогічним періодом 2019 року).

"У третьому кварталі вони кредитували навіть швидше, ніж в докарантінном першому кварталі", - відзначають в Нацбанку.

Крім цього, на 38% (до 63 млрд гривень) виріс обсяг послуг факторингу. При цьому трендом стала не тільки колекторська діяльність, а й розвиток класичного факторингу. Винятком стали ринки ломбардів і компаній-лізингодавців. Вони трохи просіли - обидва на 9% (до 12 млрд гривень і 15,6 млрд гривень).

"Українці переважно отримують кредити онлайн, а не в відділеннях фінансових компаній", - назвали в НБУ другу тенденцію, яка сформувалася в нинішньому році.

Онлайн-кредити складають майже 3/4 всіх позик громадян за 9 місяців 2020 року: 24,3 млрд гривень з 33,5 млрд гривень. Українці зазвичай беруть кредити в фінкомпаній терміном до одного місяця. Позики протягом дев'яти місяців 2020 року подають 396 фінансових компаній. Кредитують громадян - 234 компанії. З них третина компаній - 85 установ - дозволяє взяти кредит онлайн. І кількість таких компаній поступово зростає.

Ще одна тенденція, названа Нацбанком: значна частина гравців ринку є "сплячими".

"Робота небанков була неоднорідною. Так, ніяких послуг протягом дев'яти місяців не надавала кожна шоста фінкомпанія. Найбільше" сплячих "ліцензій мають фінансові компанії-гаранти: з 354 компаній, активні лише 26", - розповіли в НБУ.

Крім того, кількість ломбардів продовжує зменшуватися.

"За останні три роки з ринку" пішов "кожен четвертий ломбард. У 2020 році припинили працювати 20 ломбардів", - відзначили в Нацбанку.

Раніше сайт РБК-Україна повідомляв про те, що НБУ протягом тижня 14-18 грудня 2020 роки купив на міжбанківському валютному ринку 299 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенцій з продажу валюти.

Також ми писали про те, що протягом III кварталу 2020 року валовий зовнішній борг України виріс на 0,2 млрд доларів - до 122,8 млрд доларів (у порівнянні з початком року - на 1,1 млрд доларів). Щодо ВВП борг збільшився до 81,0% з 78,61% на кінець II кварталу.