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Нацбанк підвищив офіційний курс євро

Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 13 жовтня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,33 гривень за євро. Курс зріс на шість копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 жовтня встановлено на такому рівні: 33,3398 гривень за євро (+0,0607 грн). При цьому курс євро на 12 жовтня становив 33,2791 гривень за євро.

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Фото: курси валют на 13 жовтня (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу теж виріс на 5 копійок - до 33,43 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,41 гривень за євро.

Курс НБУ

Нацбанк на 13 жовтня 2020 року підняв офіційний курс долара на чотири копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. На завтра встановлено курс долара на позначці 28,24 гривень.

Офіційний курс на 13 жовтня встановлено на рівні 28,2481 гривень за 1 долар (+0,0383 грн). При цьому курс долара на 12 жовтня становив 28,2098 гривень за 1 долар.

Прогноз погоди
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